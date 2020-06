Des punaises à tableau déversées sur une piste cyclable

MONTRÉAL – Près d’une cinquantaine de punaises à tableau ont été retrouvées sur l'une des nouvelles pistes cyclables aménagées à Montréal dans le cadre de la pandémie et semblent avoir été dispersées pour crever les pneus des vélos qui passent par là.

Un de ces petits objets pointus s'est planté dans la roue du vélo du Montréalais Felix Lapalme sur la piste cyclable de la rue Rachel, lundi soir, dans le quartier Hochelaga. Il a ensuite retrouvé environ une quarantaine de punaises sur la voie entre les rues Joliette et Davidson.

Les punaises semblaient avoir été lancées à partir d’un véhicule, selon M. Lapalme.

«J’ai regardé s’il y en avait dans la rue et c’était vraiment dans la piste cyclable [...] Ça semble vraiment volontaire», relate celui qui a signalé la situation à la ligne 311 de la Ville de Montréal.

Bien qu’il soit parvenu à se rendre chez lui après sa mésaventure, M. Lapalme devra changer le pneu endommagé de son vélo.

Sur les réseaux sociaux, une autre cycliste mentionnait aussi avoir trouvé une dizaine de punaises similaires près de la rue de Chambly, un peu plus loin sur la voie cyclable, mardi matin.

Pistes controversées

Sur Facebook, certains internautes soulevaient que les punaises à tableau auraient pu avoir été placées volontairement par des personnes qui voulaient témoigner leur mécontentement par rapport aux «pistes pandémie», un réseau de voies pour piétons et cyclistes installé rapidement par la Ville de Montréal.

Sur la rue Rachel par exemple, une nouvelle voie réservée aux cyclistes s’est ajoutée à celle déjà en place. Un corridor pour piétons a également été aménagé près du trottoir de l'autre côté de la rue.

Depuis leur rapide implantation, les voies ont suscité de nombreuses critiques auprès des commerçants et des citoyens des différents arrondissements concernés. Plusieurs ont entre autres dénoncé des problèmes de stationnement et de sécurité pour les livraisons.

Les artères montréalaises seront bordées de plus de 112 km de pistes temporaires d’ici la fin de l’été et 88 km de rues seront réaménagés dans plusieurs arrondissements. Ces voies sécuritaires visent à favoriser le transport actif et la distanciation sociale en ces temps de pandémie.