Des shows propres qui vont coûter beaucoup plus cher

Le respect des nouvelles normes sanitaires va coûter cher aux exploitants de salles de spectacles, qui se retrouveront avec un obstacle supplémentaire à surmonter pour retrouver la rentabilité lorsqu’ils rouvriront leurs portes.

Déjà qu’ils devront restreindre le nombre de spectateurs qui pourront assister à une représentation afin de respecter la distanciation sociale, le guide sanitaire destiné aux arts de la scène leur impose maintenant de désinfecter à tout bout de champ la scène, les loges, les toilettes, les instruments et l’équipement.

Soutien financier ?

À l’Anti, à Québec, même sans public, les coûts ont augmenté. « Pour les shows virtuels qu’on fait, ça prend des boîtes de masques, des gants, du Purell, ça coûte assez cher », affirme le propriétaire Karl-Emmanuel Picard.

« Il est clair que la mise en place des mesures sanitaires va entraîner des coûts supplémentaires. En entretien, mais aussi en temps de montage parce que les groupes de techniciens devront être réduits et le travail prendra plus de temps », confirme la directrice générale de l’organisme RIDEAU, Julie-Anne Richard.

Dans ce contexte, affirme-t-elle, il devient encore plus urgent que les autorités statuent sur le soutien financier qui sera alloué aux diffuseurs. « Le plus tôt on aura une idée de l’aide financière, le plus tôt ils seront en mesure d’évaluer leur capacité d’ouvrir. »

Les chanteurs à deux mètres

Photo courtoisie Érik Caouette

Pour divertir les foules, les artistes devront aussi se soumettre à des règles sanitaires plus exigeantes, en particulier les chanteurs et les musiciens qui jouent des instruments à vent.

Ceux-ci devront impérativement se tenir à deux mètres de quiconque ou être séparés des autres par une barrière physique, stipule le guide. En outre, le sol de leur zone de travail devra être nettoyé après chaque prestation.

Érik Caouette, moitié du populaire duo 2Frères, se pliera volontiers aux règles, aussi contraignantes soient-elles, dès qu’il pourra remonter sur scène, la semaine prochaine, à Québec.

« Nous sommes conscients que ce sera différent et que nous devrons être installés de façon à être postés assez loin les uns des autres », a-t-il confié au Journal.