Fabien Cloutier: son univers musical en rafale

Si son printemps s’est passé dans le feu roulant de Ça va bien aller sur TVA aux côtés de Marie-Soleil Dion, Fabien Cloutier le dit haut et fort «Je suis maintenant en pause totale!»

Entre air frais de la campagne et aménagement paysager, l’artiste a pris le temps de nous jaser musique!

Te rappelles-tu ton premier coup de coeur dans la musique québécoise?

J’ai envie de dire Victoria de Garolou. Ça me ramène à mes premières fêtes familiales. Je me rappelle de mes oncles et mes tantes qui écoutaient ça, qui chantaient... C’est avec cette chanson que j’ai découvert le pouvoir rassembleur de la musique!

Quel est le premier album local que tu as acheté?

Wow... Ça fait longtemps. (Rires...) Dans mon souvenir, c’est L’amour est sans pitié de Jean Leloup. J’ai adoré l’album, j’ai adoré la chanson. J’ai découvert Leloup dans une entrevue, soit aux Bleu Poudre ou à 100 limite. Je ne me rappelle sincèrement plus, mais j’ai été séduit en regardant le clip de Printemps été.

Quelle chanson te fait pleurer à tout coup?

Disons que Va-t’en pas de Richard Desjardins me fait beaucoup voyager à l’intérieur de moi. Ça ne me rappelle pas un souvenir particulier... La tristesse est vraiment dans de ce que la chanson porte. Les images sont précises, le texte est parfait, la musique est bonne. Tout est bon!

As-tu un hit au karaoké?

Je ne suis pas un grand fan de karaoké, mais ça m’arrive. J’aime beaucoup chanter ...Baby One More Time de Britney Spears, parce que ça surprend! Étrangement, je la réussis assez bien. Ça crée son effet! (Rires...)

LA chanson que tu apportes sur une île déserte?

Ça changerait! C’est certain que je me tannerais. Mais si j’avais à choisir aujourd’hui, j’irais avec Hold Out Your Hand de Brandi Carlile. Je l’ai découvert dans le groupe The Highwomen. J’ai vraiment accroché sur cette artiste, qui est aussi militante. On sent les influences, c’est bien fait, mais elle arrive à réinventer un son entendu plusieurs fois.