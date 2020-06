Fidèle au même concessionnaire depuis 30 ans, ce vendeur raconte son secret

François Gravel est représentant commercial chez Arbour Volkswagen depuis 30 ans. Antoine Joubert et Germain Goyer l’ont reçu à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio pour qu’il raconte son histoire franchement particulière.

Après avoir raconté avec émotion son premier contact avec la marque allemande, M. Gravel a tenté d’expliquer sa fidélité à une même marque et au même concessionnaire, alors qu’on sait très bien que les mouvements de personnel sont nombreux dans ce milieu. «C’est un couple et il faut y croire. J’ai eu des différends occasionnels avec mon administration où je n’étais pas d’accord avec certains points [...]. Il ne faut pas prendre les différends comme des épreuves insurmontables. [...] Le secret pour faire une carrière, c'est de rester assis à la même place. Choisis une marque qui te passionne et que tu aimes et quand tu as la passion, le reste, techniquement, devrait suivre.»

C’est également avec nostalgie que M. Gravel nous raconte une relation d’affaires qui l’unit avec un client depuis ses débuts. «Il s’appelle Jean-François. Il est mon plus vieux client. Il n’a jamais rencontré un autre vendeur d’autos que moi depuis qu’il s’achète des véhicules. Je lui ai vendu son premier Volkswagen au milieu des années 80.»

Au cours de cette émission, Antoine Joubert et Germain Goyer ont aussi discuté de la Subaru Crosstrek 2021, de la fin des Nissan NV et NV200, de la date d’arrivée du Ford F-150 électrique et d’une Honda Civic Si 2000 vendue plus de 67 000$.

Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Toyota Yaris et Lamborghini Urus.

Pour conclure l’émission, Antoine et Germain ont échangé sur la situation actuelle des berlines américaines de grand format et leur avenir.

