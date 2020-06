Je ne vais pas me précipiter au resto

Comme je suis un privilégié, partager un bon repas dans un bon restaurant est un de mes plaisirs favoris.

Je me réjouis donc de la réouverture, hier, des restos en régions, et de celle, dans six jours, de ceux de la région métropolitaine de Montréal.

Je suis heureux que propriétaires et employés retrouvent leur gagne-pain.

Mais vais-je me précipiter ? Non, désolé.

Souvenirs

J’aime certains restos autant pour l’atmosphère que pour la nourriture.

Ai-je envie de répondre à un questionnaire médical à l’entrée, de relever minutieusement toutes les failles de sécurité, de sermonner un employé, ou de me sentir dans un endroit aussi vidé de son âme que l’aéroport de Mirabel ?

Non.

Je m’interroge aussi sur le flou et le réalisme des règles.

Le respect des deux mètres et d’un maximum de 10 convives par table est obligatoire.

Mais les menus sur des ardoises, la désinfection complète entre deux tablées, le masque qu’on tend à baisser quand on parle, les mesures plutôt « suggérées » ou « recommandées » ? Hmm...

Les directives les plus connues concernent la gestion des salles.

Et dans les cuisines ? Là où se manipulent les aliments et la vaisselle ?

Dans ma jeunesse, il m’est arrivé, comme à beaucoup d’autres, d’être plongeur, celui qui fait la vaisselle, le dernier des derniers dans la hiérarchie de la restauration.

Je revois la frénésie dans les cuisines.

On était tassés comme des sardines, ça courait partout, on suait, on s’essuyait le front avec le revers de la main.

Je lavais la vaisselle avec un jet à pression très puissant, pour décoller les aliments, et ça éclaboussait... partout.

On essayait d’être propres, mais...

Parfois, on échappait des assiettes : vite, vite, va chercher la « moppe » et enlève le plus gros !

Vite, va laver les toilettes, c’est ton shift !

Par la porte de côté, entrait et sortait le gars qui faisait les livraisons.

Aujourd’hui, je me demanderais : Il arrive d’où ? Il a vu qui ? Les clients étaient-ils prudents ?

Ces cuisines étaient un monde où, derrière la quiétude relative de la salle à manger, c’était go, go, go !

On roulait à plein régime, cherchant à gagner une seconde ici et là, faisant quatre affaires simultanées avec plus de réflexes que de réflexion.

Si j’y étais aujourd’hui, est-ce que je pourrais, sous cette pression, changer radicalement les automatismes qui auraient été les miens à peine trois mois auparavant ?

Prendrais-je le temps de me concentrer avant chaque geste ?

Une cuisine n’est pas une salle d’opération dans un hôpital.

Survie

Ces employés gagnent peu et, pendant le confinement, ils n’ont pas eu le privilège du télétravail et d’avoir des réserves financières.

Beaucoup n’ont pas eu le choix que de se trouver d’autres emplois pour survivre au cours des derniers temps. Lesquels ?

Dans cette industrie, les marges de profit sont minces et les coûts des nouvelles mesures sanitaires sont considérables.

Les restaurateurs n’ont pas le temps de jouer à la police sanitaire, et on sent déjà leur agacement.

Que l’industrie me pardonne, mais je ne serai pas parmi les premiers.