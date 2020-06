Le couperet tombe sur le DG des Sabres

Les Sabres de Buffalo ont montré la porte à leur directeur général Jason Botterill, mardi, le remplaçant par l’ancien joueur Kevyn Adams, le vice-président senior à l’administration des affaires de l’organisation.

Cette décision a été prise quelques semaines après la confirmation de l’exclusion du club de la reprise des activités de la Ligue nationale de hockey (LNH). Effectivement, les Sabres sont l’une des sept formations du circuit Bettman qui ne pourront renouer avec l’action cet été.

«Nos partisans méritent mieux et nous avons tous la tâche d’améliorer cette équipe et d’offrir aux amateurs un groupe qui va lutter régulièrement pour les grands honneurs dans les années à venir», ont déclaré les propriétaires Terry et Kim Pegula dans un communiqué.

Buffalo n’a pas participé aux séries éliminatoires depuis le printemps 2011.