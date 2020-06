Le Manoir Liverpool menacé de fermeture

Le CISSS de Chaudière-Appalaches menace de révoquer le certificat de conformité du Manoir Liverpool, une résidence privée pour aînés de Lévis.

En visite dans la région mardi, le premier ministre François Legault a confirmé que le Manoir Liverpool doit « corriger des lacunes ».

« Le PDG du CIUSS me disait qu’il y avait eu des inspections au cours des dernières années, et qu’en général les services étaient bons, mais qu’il y a eu des lacunes. Et on a demandé, on a donné une période de 10 jours pour corriger les lacunes », a notamment expliqué M. Legault.

Une enquête administrative est en cours, et, selon le premier ministre, on ne peut pas exclure à ce moment-ci que le permis et que les patients soient retirés.

« On va attendre d’avoir les résultats de l’étude et de voir s’il y a des corrections qui sont apportées aux lacunes qui ont été rapportées. »

Un préavis

Le 10 juin dernier, un préavis d’intention de révocation du certificat de conformité de la résidence a été envoyé aux propriétaires Manon Belleau et Claude Talbot.

Dans le document en question, on peut lire que lors d’une réunion planifiée de l’ensemble du personnel le 3 juin dernier, plusieurs résidents, sur trois étages différents, ont été laissés sans surveillance et qu’aucun préposé n’était mandaté pour répondre au système d’appel à l’aide.

De plus, un usager qui a été déclaré positif à la COVID-19 a circulé dans le corridor et s’est même introduit dans la chambre d’une autre résidente, laquelle a appelé à l’aide.

« La résidence n’a pas pris les moyens nécessaires pour assurer la surveillance, la santé et la sécurité des résidents durant la durée de cette réunion », écrivent les autorités.

Risque pour la sécurité

Le 20 mai 2020, une lettre a aussi été envoyée relativement à des écarts majeurs présentant un risque pour la santé ou la sécurité des personnes hébergées au Manoir Liverpool.

Au mois d’avril, le Manoir Liverpool de Lévis a été mis sous tutelle, géré par le CISSS de Chaudière-Appalaches, alors responsable de la gestion et des soins de l’établissement.

L’éclosion majeure dans ce milieu et le manque de personnel sont les facteurs qui ont nécessité le changement de fonctionnement.

L’objectif était alors d’offrir des soins et des services sécuritaires et de qualité à l’ensemble des résidents tout en assurant la protection des travailleurs.

– Avec Vincent Larin, Agence QMI