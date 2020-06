Le nihilisme pour réfléchir l’époque

Le nihilisme est souvent perçu comme une façon de penser complètement négative, un mélange de pessimisme et d’absence de convictions. Ce concept est pourtant beaucoup plus large et peut nous aider à naviguer dans une période trouble comme celle que nous vivons actuellement, comme le démontre le livre «Penser sans absolu: douze essais sur le nihilisme».

«Quand on creuse la question de manière plus historique, on s’aperçoit que c’est un terme qui a été pris dans un sens négatif, mais aussi dans un sens positif, notamment par certains courants anarchistes de la fin du XIXe siècle qui voulaient faire une critique radicale de la civilisation, de la culture telle qu’elle existait, pour faire de la place pour quelque chose de neuf, de plus égalitaire et de plus libre», explique Yves Couture, professeur en science politique à l’UQAM et codirecteur de l’ouvrage.

C'est pour faire ressortir cette variété que le livre rassemble douze textes portant sur des enjeux aussi variés que la technique, l’éducation, le patriarcat et le capitalisme, mais dont le fil conducteur demeure toujours le nihilisme et en quoi il permet de réfléchir à ces enjeux sous un angle nouveau.

Réchauffement climatique et coronavirus

Bien que le point de départ du livre ait été la grève étudiante de 2012 et ses suites souvent jugées décevantes par les premiers concernés, son lancement, en ligne d’abord puis en version papier le mois dernier, arrive dans une période pour le moins éloquente.

«Le contexte est étrange, alors que la sortie d’un tel livre survient dans un moment où on a des motifs, qui ne sont pas nouveaux, mais disons qui nous sont rappelés fortement: d’inquiétude, pour les pandémies par exemple, mais aussi en ce qui concerne la crise environnementale que certains relient à la pandémie», indique Yves Couture.

La période trouble que l’on traverse aujourd’hui peut ainsi donner une pertinence renouvelée au nihilisme et à ce à quoi il renvoie selon le professeur de science politique.

«C’est comme si on était une civilisation un peu sur le pilote automatique qui continue comme elle l’a fait, avec le productivisme, la croissance, etc., et il y a quelque chose qui est souvent jugé aveuglément là-dedans. On ne se pose plus de questions sur les effets que ça produit, mais la machine tourne et la course à la croissance continue» explique-t-il.

«Et une crise peut produire l’effet d’un pas de côté, d’une distanciation pour réfléchir à ça et se demander: est-ce qu’il n’y aurait pas quelque chose de nihiliste dans cette poursuite aveugle, sans but, un peu imposée par la logique d’un système?» ajoute-t-il.

Le livre ««Penser sans absolu: douze essais sur le nihilisme» est disponible en format papier depuis le 26 mai.