Le Québec: volcan en éruption?

Il faut reconnaître un bouillonnement social au Québec, qui n’annonce guère de lendemains qui chantent.

D’abord, la pandémie a permis de dévoiler une situation catastrophique, qui a décimé nos personnes âgées. Le taux de mortalité de ces dernières a, hélas, battu des records pour faire du Québec un des endroits au monde les plus touchés en termes de gens contaminés et décédés.

La pandémie nous a tous plongés dans une angoisse à la limite du tolérable. Et désormais, la catastrophe économique qui s’annonce accentuera les perturbations psychologiques, sociales et politiques que nous devrons affronter au quotidien.

Suprémacisme

Et voilà que les États-Unis, dans ce même contexte de pandémie, sont plongés dans un autre épisode de leur tragédie nationale à la suite de la mort atroce de deux Noirs, la première à Minneapolis il y a trois semaines et la plus récente à Atlanta vendredi dernier. Les deux victimes sont mortes aux mains de policiers blancs dont on peut affirmer qu’ils sont les héritiers d’une tradition de suprémacisme blanc.

La colère et l’indignation des manifestants pacifistes à travers le pays ne s’atténuent pas. Par ailleurs, la haine contre les Noirs et la violence des casseurs, Blancs et Noirs, ajoutent au climat explosif actuel. Et partout dans le monde, les manifestations antiracistes se poursuivent et le Québec n’est pas épargné.

Or le combat québécois pour affirmer l’identité collective est remis en question par les antiracistes dont une proportion ne craint pas d’associer la défense de la majorité francophone au racisme.

Dans la foulée de cet amalgame, voilà que des groupes de fondamentalistes religieux, des musulmans au premier chef, descendent de nouveau dans la rue pour reprendre les slogans habituels sur le racisme des Québécois. Il serait même question de nouvelles manifestations de leur part lors de la fête de la Saint-Jean-Baptiste.

Pendant ce temps, au Canada anglais, nombreux sont ceux qui à l’instar du premier ministre Trudeau dénoncent le racisme systémique à travers le pays. Tout cela est vertueux, mais on oublie dans cette dénonciation la situation désespérante et scandaleuse des autochtones.

Mea culpa

Ceux-ci sont comblés non par des changements concrets, mais par des mots sans conséquence, par des mea culpa officiels à répétition. Les soi-disant défenseurs des autochtones, engoncés dans la rectitude politique, n’ont ni le courage ni la volonté politique de sortir de la misère et de la violence endémique les premiers occupants du territoire. Ces autochtones, qui n’en finissent plus de mourir culturellement et socialement, sont en réalité les victimes du racisme canadien.

Le Canada s’affiche cependant antiraciste, mais il se comporte de façon raciste devant les revendications légitimes du Québec francophone. Dans les médias anglophones, l’on perçoit cette hypocrisie. Car en dénonçant le supposé racisme du Québec, ils pratiquent une forme larvée de racisme. Le portrait qu’ils tracent de François Legault, cet ancien souverainiste converti à un fédéralisme de coopération et qui a l’appui d’une majorité de francophones, est révélateur.

Les Québécois peuvent-ils contrer ces accusations de racisme dès qu’ils veulent défendre leur identité et leur langue ? Ont-ils encore le droit de s’affirmer sans qu’on les accable de tous les maux ?