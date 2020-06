Livres et épicerie en vrac direct dans le métro

La vie revient peu à peu dans le métro malgré les taux d’achalandage toujours anémiques. À preuve, une nouvelle boutique de livres et de produits en vrac a ouvert dans les anciens locaux de la librairie Le Parchemin, dans la station Berri-UQAM.

Mardi midi, une poignée de clients parcouraient les nombreux étalages de la Coop Berri-UQAM, qui fait aussi office de boutique informatique incluant même un comptoir de service de réparation d’appareils certifié par Apple.

L’entreprise d’économie sociale a ouvert cette boutique il y a six jours, en pleine pandémie. «On a une montée progressive de notre chiffre d’affaires depuis l’ouverture. C’est plusieurs milliers de dollars, donc c’est encourageant», s’est réjoui le directeur de la coop, Thierry Bachelier.

Les livres et le matériel informatique sont communs dans les boutiques universitaires, mais celle-ci compte également une section d’épicerie zéro déchet avec plusieurs produits alimentaires, hygiéniques et corporels en vrac. Des contenants et des sacs réutilisables sont disponibles sur place.

«Il y a une traçabilité sur chaque produit. On a au-dessus de 50 à 60 % de produits fabriqués et transformés au Québec», explique M. Bachelier.

D’après un sondage mené en collaboration avec l’Observatoire de la consommation responsable, la demande pour une épicerie zéro déchet était très élevée chez les étudiants de l’UQAM, dit-il. «Nous avons eu beaucoup de retours positifs. C’est un produit pas cher, avec la juste quantité», estime M. Bachelier.

La librairie compte également une section papeterie, une sélection de bandes dessinées ainsi que des jeux de société.

Ouverture sur fond de pandémie

La Coop Berri-UQAM, un organisme qui existe depuis 1981, retenait son souffle au cours des derniers mois, puisque la COVID-19 avait retardé l’ouverture de cette boutique prévue pour la mi-mars et entraîné la fermeture de ses autres points de vente sur le campus.

«On ne s’attendait pas à fracasser des chiffres d’affaires, mais on a été agréablement surpris de la dynamique de notre boutique informatique et de notre épicerie en vrac», souligne M. Bachelier

La coop aura également un manque à gagner lors de la rentrée scolaire de septembre qui se fera en bonne partie en mode virtuel. D’après M. Bachelier cette période représente habituellement 50 % du chiffre d’affaire annuel en incluant la rentrée du printemps.

«Le livre scolaire n’est plus autant mis de l’avant par les profs, ajoute-t-il. On doit diversifier nos sources de revenus pour pérenniser.»

Mais malgré une année financière qui s’annonce plus difficile, M. Bachelier demeure confiant et prêt à accueillir ses clients.

«C’est perturbant, mais on est pleins d’espoir et d’optimisme», conclut-il.

La COOP Berri-UQÀM est ouverte au grand public et à ses membres de 10h à 18 h du lundi au samedi à la station Berri-UQÀM.