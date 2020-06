Mary Trump: une nièce embarrassante pour le président

J’ai perdu le compte du nombre de livres publiés au sujet de Donald Trump depuis trois ans, mais on peut avancer sans se tromper que plusieurs maisons d’édition profitent de la manne.

C’est maintenant au tour d’une membre de la famille Trump de jeter un pavé dans la mare. Mary Trump est la nièce du président et son livre intitulé «Too much and never enough» sera publié le 11 août. Le synchronisme est intéressant puisque nous serons alors au plus fort de la campagne présidentielle.

On nous promet déjà un récit poignant et salace de certains détails de la vie de Donald Trump. Si je doute qu’on puisse encore nous étonner à ce chapitre, il faudra garder un œil sur des informations concernant les affaires du clan Trump.

Mary Trump aurait été la source anonyme sur laquelle s’appuyait un article qui a valu au New York Times un prix Pulitzer. On nous plongeait alors au cœur d’un stratagème peu scrupuleux d’évasion fiscale. Encore ici rien pour étonner, mais cette fois l’information émanait de l’intérieur du clan.

La grande famille Trump n’est pas particulièrement unie et Mary Trump a déjà affirmé que la confirmation de la victoire de son oncle en 2016 était l’une des pires soirées de sa vie. Il faut dire que le clan a été profondément divisé lors du partage de l’héritage de Fred Trump, le père du président. Au moment de son décès en 1999, le patriarche aurait laissé entre 100 et 300 millions de dollars.

Cette chicane de famille autour du butin de Fred Trump s’est envenimée lorsque Donald Trump, contrarié par une poursuite judiciaire intentée par Mary et son frère, a retiré le soutien financier qui permettait d’offrir des soins de santé onéreux au neveu de Mary. En 2016 Donald Trump a reconnu les faits.

Outre les détails entourant des tractations douteuses, le livre rapporterait également des propos de Maryanne Trump Berry, sœur du président et juge fédérale à la retraite. Muette au sujet de la présidence de son frère depuis trois ans, elle se laisserait aller à des confidences accablantes sur l’homme. Rien de bien joli en perspective...

Donald Trump n’est pas le premier président à entretenir des relations difficiles avec un ou des membres de sa famille, mais le contenu des révélations et le moment choisi pour publier le livre risquent d’entretenir cette image d’un homme fourbe, insensible et centré sur ses seuls intérêts.

L’action ne manque pas depuis que Donald Trump s’est lancé en politique. Le rythme des controverses, réelles ou présumées, est étourdissant et ahurissant. Pourtant, cette cadence risque encore de s’accélérer.

La présidence la plus «gore» de l’histoire américaine nous réserve encore, pour le meilleur et pour le pire, bien d’autres rebondissements. Que restera-t-il de l’image de la présidence et de celle du pays? Demeurez à l’écoute!