Quoi regarder à la télé mercredi?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 17 juin:

«Le Mexicain»

Parce qu’il souhaite se procurer un pistolet de légende, le chef de la pègre Arnold Margolese (Gene Hackman) envoie Jerry Welbach (Brad Pitt), un petit bandit, à la recherche du fameux trésor. Mais une malédiction semble s’abattre sur tous ceux qui possèdent ce pistolet. Au moment où il met la main sur l’objet tant convoité, Jerry va apprendre que sa petite amie Samantha (Julia Roberts) vient d’être kidnappée à Las Vegas. Mercredi, 13 h, Canal Vie.

«Manger»

Dans ce second épisode, Boucar Diouf revisite un aliment qu’il connaît depuis l’enfance, l’arachide, puisque sa famille en cultive depuis toujours au Sénégal. Il va aller visiter Amegbo, un producteur maraîcher à East-Farnham, à qui il a confié des plants qui proviennent de sa terre natale. Il va également parler de beurre d’arachides et d’allergies, puisque les arachides font partie des dix allergies alimentaires les plus communes. Mercredi, 14 h, Explora.

«Face à la rue»

Dans cet épisode, Jean-Marie Lapointe va tenter de mieux comprendre la réalité des sans-abris issus des Premières Nations. Il se rend à Val-d'Or, en Abitibi, où il va rencontrer Coco, une femme d'exception qui gère un refuge de jour pour personnes en situation d'itinérance, dont la majorité est des Autochtones. Mercredi, 19 h, MOI ET CIE.

«Deuxième chance»

Seule survivante de la tuerie du Harvey’s de Côte-des-Neiges, en 1996, Annie Pellerin rencontre Marina Orsini pour lui demander de retrouver l’ambulancière qui l’a aidée à tenir le coup, lors de cette soirée d’horreur. Mercredi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Envoyé Spécial»

À la suite de la mort tragique de George Floyd, l’équipe d’Envoyé Spécial se pose la question: la police américaine est-elle raciste? De Los Angeles à Washington en passant par Ferguson, les journalistes ont enquêté sur ceux qui sont censés «protéger et servir» tous les citoyens, découvrant au passage des commissariats et des tribunaux gangrenés par le racisme. Mercredi, 20 h, TV5.

«L’arme fatale»

Pour débuter cette troisième saison, Roger Murtaugh (Damon Wayans) n’est pas à son meilleur. Depuis la mort de Martin Riggs (Clayne Crawford), il est dans un état presque dépressif, mais l’arrivée d’un nouveau coéquipier en la personne de Wesley Cole (Sean William Scott), un ancien agent de la CIA, va lui faire réaliser que la population de Los Angeles a besoin de lui. Un nouveau duo de choc est en route pour combattre le crime. Mercredi, 21 h, TVA.

«L’exorciste»

Regan (Linda Blair), une jeune fille de 13 ans, vit avec sa mère, la comédienne Chris MacNeil (Ellen Burstyn). Cette dernière s’aperçoit que sa fille est de plus en plus violente envers son entourage et décide, en dernier recours, de se tourner vers un exorciste, le père Damien Karras (Jason Miller). Un classique du cinéma d’horreur. Mercredi, 22 h 30, Cinépop.