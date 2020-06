Réouverture: les cinémas rassurés

Après avoir manifesté des inquiétudes lundi vis-à-vis de la règle du 1,5 m de distanciation imposée entre les spectateurs dans les salles, les propriétaires de cinéma ont été rassurés par les précisions de la santé publique mardi.

« On a eu une discussion avec la santé publique ce matin [mardi] et ils nous ont dit qu’ils allaient tolérer une distance d’un peu moins de 1,5 m afin de nous permettre d’utiliser toutes les rangées de nos salles et de laisser seulement deux sièges libres entre les spectateurs », a souligné au Journal le président des Cinémas Guzzo, Vincent Guzzo.

Mesures

Comme la distance entre chaque rangée est de 1,33 m et que chaque fauteuil fait environ 61 cm de large, les propriétaires de cinémas craignaient que la règle du 1,5 m dans les salles les oblige à laisser trois sièges libres entre les spectateurs en utilisant seulement une rangée sur deux. De telles contraintes les auraient forcés à fonctionner à moins de 20 % de la capacité de leurs salles.

Le gouvernement a donné le feu vert à la réouverture des cinémas à compter du 22 juin avec un maximum de 50 personnes par salle.