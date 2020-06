Rio Tinto: Un ex-président du syndicat de l'aluminium inquiet pour Arvida

SAGUENAY – L'ex-président du Syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida Jean-Marc Crevier interpelle le premier ministre du Québec François Legault sur la situation à Rio Tinto.

M. Crevier, aujourd'hui conseiller municipal à la ville de Saguenay, craint que la compagnie prépare le terrain pour de plus mauvaises nouvelles encore.

Rio Tinto coupe une quinzaine de postes de cadres, après avoir déjà annoncé une réduction de sa production de 8000 tonnes à Arvida.

Jean-Marc Crevier demande l'intervention du premier ministre François Legault. «C'est lui qui a l'entente entre Rio Tinto et le gouvernement du Québec, donc à la lui de la faire respecter au minimum», croit-il.

«On connaît la façon procéder, a dit Marc Crevier. On annonce une succession de petites mesures qui ont un impact économique sur la région, et on regarde la réaction de la population.»

Rio Tinto coupe une quinzaine de postes de cadres, qui oeuvraient principalement auprès de sous-traitants. Dans un communiqué, la compagnie parle d'une structure adaptée à la réalité du marché. Il est question de départs à la retraite qui ne seront pas comblés, de contrats non-renouvelés et de mutations à de nouvelles fonctions.

De son côté, le président du Syndicat national des employés d'Arvida, Donat Pearson, a indiqué que «l'employeur prend un pas de recul pour mieux traverser la crise». «Tous nos employés syndiqués sont présentement au travail, donc ça va relativement bien malgré tout», a-t-il ajouté.

«Moi personnellement, ça m'inquiète...» a soutenu l'un de ses prédécesseurs, Jean-Marc Crevier, qui rappelle qu'en quelques semaines, la compagnie a annoncé la fermeture de salles pré-cuites pour diminuer sa production annuelle de 8000 tonnes à son usine de Jonquière.

«Comment se fait-il que les alumineries Alouette et de Bécancour ne parlent pas de fermeture, alors que leur électricité coûte trois fois plus cher qu'ici? s’est-il questionné. Ils font de l'argent avec les salles pré-cuites. Moins qu'avant, mais ils en font!»