Une activiste LGBTQ réfugiée au Canada s’enlève la vie

Une célèbre activiste LGBTQ égyptienne, qui avait trouvé refuge au Canada, a mis fin à ses jours dimanche dans son appartement de Toronto.

Sara Hegazy, 30 ans, vivait au Canada depuis 2018 après avoir passé trois mois en prison dans son pays natal.

En octobre 2017, lors du concert d’un artiste libanais ouvertement queer, Sara Hegazy faisait partie des quelques spectateurs qui avaient eu le courage de soulever un drapeau arc-en-ciel, un geste anodin en Occident, mais qui est lourd de sens dans un pays conservateur comme l’Égypte.

Comme le rapporte le réseau Al-Jazeera, elle avait été arrêtée et accusée à l’époque de «promotion de la déviance sexuelle et de la débauche».

La jeune femme était ressortie traumatisée de son séjour en prison et avait déjà essayé de se suicider.

Dimanche soir, elle a commis l’irréparable, a confirmé son avocat Ali El Halwany sur Facebook, dimanche.

«Sara n'a pas supporté l'injustice bien qu'elle soit au Canada dans un pays plus clément, acceptable et pluraliste», a-t-il écrit.

Dans une note qui a été retrouvée chez elle après sa mort, Sara Hegazy s’excuse auprès de ses amis et de ses proches.

«À mes frères et sœurs: j'ai essayé de trouver la rédemption et j'ai échoué, pardonnez-moi. Pour mes amis: le périple a été dur et je suis trop faible pour y résister, pardonnez-moi. Pour le monde: vous avez été cruel dans une large mesure, mais je pardonne», peut-on y lire.

Ce décès tragique a suscité une vague d’hommages sur les réseaux sociaux. Le mot-clic #RaiseTheFlagForSarah, que l’on peut traduire par «Levez le drapeau pour Sarah», a inondé la toile.

«On lève le drapeau pour Sarah pour envoyer un message clair: la violence contre les LGBTQ et les femmes ne sera plus portée comme un insigne d’honneur en Égypte», a publié Reem Abdellatif, une blogueuse sur Twitter.

Malgré la répression que vivent les personnes LGBTQ en Égypte, l’homosexualité n’est pas implicitement illégale dans le pays le plus peuplé du monde arabe.

En 2018, être gai était encore un crime dans 72 pays dans le monde.

Vous avez besoin d'aide? Contactez le Centre de prévention du suicide de Québec: 1-866-APPELLE