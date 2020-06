BLONDEAU, Rita Claude



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Rita Claude Blondeau, épouse de feu Lionel Blondeau, le 11 juin 2020.Elle laisse dans le deuil sa fille Julie, ses petits-enfants Alexander (Jess) et Claudia (Alex), son partenaire Guy Dauphin, sa soeur Suzanne (André) Rashotte, sa belle-soeur Betty Lou Blondeau, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Étant donné les circonstances actuelles, des funérailles privées auront lieu à une date ultérieure.En guise de sympathie, des dons à la Société Alzheimer Canada seraient appréciés.