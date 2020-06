BERNIER, Stella



Au CHSLD Ste-Croix de Marieville, le 12 juin 2020, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Stella Bernier, épouse de feu Aurèle Martel.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs, Jeanne, feu Thérèse, Odile, feu Jean, feu Lisette, feu Yvette, Roland, Rosanne, Élisabeth, feu Georges-Henri, Richard, Réal et leurs conjoints(es), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses deux filleules Lucie et Sylvie, ses neveux et nièces, sa belle-fille et son beau-fils Micheline et Luc Martel ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille de Mme Bernier recevra les condoléances, le samedi 20 juin 2020 de midi à 16h, auUne liturgie de la Parole sera célébrée en privé par la suite.