PAQUETTE, Lucie



À St-Jérôme, le 8 juin 2020, à l'âge de 66 ans, est décédée Mme Lucie Paquette, fille de feu M. Lucien Paquette et de feu Mme Paula Lapointe.Elle laisse dans le deuil son frère Jacques, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, au :418, BOUL. LABELLE,ROSEMÈRE, QUÉBEC, J7A 3R8lundi, le 22 juin de 14h à 17h et dès 19h. Une liturgie de la Parole aura lieu à la chapelle du salon avec diffusion web à 20h30. Vous pouvez allez sur le lien à compter de 20h15 pour voir la diffusion en ligne :Mardi, le 23 juin 2020, le salon ouvrira à 9h, l'inhumation au cimetière St-Agapit à 11h. Vous devez entrer en contact avec M. Paquette pour planifier les heures de visite au salon dû à la pandémie et du nombre de visiteurs limités.