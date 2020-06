2020, une année perdue?

« L’année prochaine ». La réponse est évasive à souhait. Je me rends compte que je la sers de plus en plus souvent, comme un réflexe, dès qu’on me demande si j’ai l’intention de faire telle ou telle chose.

La pandémie aura mis bien des vies, dont la mienne, sur « pause ». Pas de programme d’urgence, par contre, pour nous rembourser l’année disparue en temps équivalent à la fin de nos vies.

Prendras-tu des vacances, Josée ? L’année prochaine. Changeras-tu de décor ou de ville ? Est-ce qu’on fêtera tes 60 ans cet automne ? C’est pour quand le voyage à Paris, dont tu rêvais tant comme cadeau ?

Et l’amour ? Comme le reste, remis à l’an prochain. Désolée 2020, la COVID-19 t’a rayée de la carte.

Le monde est sens dessus dessous.

Le grand désordre nous déboussole. Ce qui était normal ne l’est plus. L’anormal devient la norme.

On s’est confiné dans notre cage, dont certains l’ont plus dorée que d’autres. Des amis se sont évaporés. Des nouveaux sont apparus.

L’horreur a débarqué

En avril, sans même s’annoncer, l’horreur a débarqué. Dans notre État dit avancé, des milliers de personnes âgées fragiles sont mortes seules et dans l’indignité.

Tout est à l’envers. Dans le déconfinement, certains portent le masque pour protéger les autres qui, eux, n’en portent pas et s’en balancent.

De Montréal, épicentre de la COVID-19, pour réparer les trous dans mon arc-en-ciel, je parle avec mes cousines de la campagne. Elles habitent une planète distincte de la mienne.

La leur est propre, tranquille. Les espaces sont grands. Pas de cour ici, mais là-bas, des champs à n’en plus finir. Ça respire de partout. La seule contagion possible est celle d’une sérénité bienfaisante.

Virus ou pas, leur vie n’a pas changé d’un iota. Toujours heureuses et souriantes, mes chères cousines. Aux antipodes, Montréal, ma ville natale, mon désamour d’avec toi se confirme.

Le pays de l’avenir

Le jour, heureusement, mon travail, que j’adore, me garde dans le présent. Dans mon métier, je fais partie des privilégiés et je le sais.

Et si, après tout, 2020 n’était pas une année tout à fait perdue ? Et si elle servait aussi à rêver ? Rêver de mieux, de plus doux, de plus enveloppant. Idem pour le « collectif », dont on n’ose même plus dire le nom.

Au Québec, personne ne ramènera les morts. Personne ne consolera leurs familles traumatisées. Une seule lueur. Que les femmes et les hommes de pouvoir, peut-être, en retrouvent leur cœur.

Que peut-être, ils redécouvrent les personnes humaines vulnérables, aînées ou handicapées, enfermées depuis longtemps dans un « système » détraqué et déshumanisé. Que peut-être, ils le changent du tout au tout.

Quand le présent fout le camp, il reste toujours l’avenir, n’est-ce pas ? Comme proche aidante – épuisée comme des milliers d’autres avec cette crise –, pour aérer mes inquiétudes, j’ai décidé de l’habiter, cet avenir.

C’est un beau pays, l’avenir. C’est la contrée des possibles. La patrie des espérances. Le terroir des désirs. Le royaume du vivant. L’empire de l’imaginaire et le voyage à préparer pour s’y rendre.