PAQUETTE, Roger



À l'hôpital Anna-Laberge, le 10 juin 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Roger Paquette, époux de feu Jeannine Cloutier.Il laisse dans le deuil ses enfants Johanne et Michel (Chantal), sa compagne Madeleine, son beau-frère et ses belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition ni de funérailles.