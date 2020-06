PELLETIER, Jeannine

(née Brousseau)



Au CHSLD St-Augustin, le 3 juin dernier est décédée Mme Jeannine Brousseau à l'âge de 94 ans. Elle était la fille de feu Adolphe Brousseau et de feu Juliette Chantal.Outre son époux, M. Rosaire Pelletier, elle laisse dans le deuil ses enfants: Huguette (Clément Côté), Denise (Pierre Bouchard), Louise, Jocelyne (Pierre Morillon) et Jean-François (Brigitte Nantel); sa petite-fille Chantal (Richard Pageau) et son arrière-petite-fille Camille; ses frères et ses soeurs: feu Micheline, feu Pauline, feu Louisette, feu Jean-Guy, feu Paul-Armand, Gilles (Madeleine Lafleur) et Pierrette; ses beaux-frères et ses belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Conformément aux mesures gouvernementales et aux recommandations à suivre pour protéger la population de la COVID-19, une cérémonie funéraire aura lieu dans la plus stricte intimité. Une liturgie de la Parole sera célébrée en privé au:224 RUE ST-VALLIER OUESTQUÉBEC, QC G1K 1K2www.dignitequebec.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (1040 Avenue Belvédère, Québec, QC, G1S 3G3).La famille désire remercier le personnel soignant du CHSLD St-Augustin pour les bons soins prodigués.