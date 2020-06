COUTU, Jean-Guy



Le 12 juin 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé Jean-Guy Coutu, époux de feu Lise Coutu, fils de feu Angéline et de feu Cyrille Coutu.Il laisse dans le deuil ses filles Martine, Nathalie et Isabelle (Jean-François Lacombe) et ses petits-enfants Kristine, Simon, Gabrielle, Noémie, Vicky, Camille et Marilou, ainsi que leurs conjoints(es), ses soeurs Nicole, Marcelle et Denise, ses frères Robert et Charles, et leurs conjoints(es), ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Dostie ainsi que leurs conjoints(es), les nombreux neveux et nièces, leurs fidèles amis Louise Lapierre (feu Jean-Louis Lapierre) et Huguette et Yvon Archambault, et de nombreux amis.Une cérémonie intime avec ses filles et petits-enfants aura lieu le dimanche 12 juillet à 14h00. Une diffusion virtuelle en direct sera disponible pour parents et amis.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison de soins palliatifs de Laval seraient appréciés.