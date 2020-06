GRATTON, Yves



À Laval, le 18 mai 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Yves Gratton, époux de Mme Lucie Gauthier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louis, Sylvain et Caroline (Mario), son petit-fils Nicolas, ses trois soeurs, ses deux belles-soeurs et leurs conjoints, ainsi que plusieurs cousin(e)s et ami(e)s. Son fils Stéphane l'ayant précédé.Vous l'avez peut-être côtoyé pendant sa longue carrière de conseiller financier, mais peut-être aussi dans ses fonctions de conseiller municipal à Laval et/ou lors de ses multiples implications sociales.Vu la pandémie qui nous afflige tous, il nous est impossible de procéder à des funérailles conventionnelles. Si la situation nous le permet plus tard, nous ferons paraître les détails de cet évènement.