Normandin, Gertrude (Villeneuve)



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès soudain de Gertrude Normandin le 7 juin 2020 à l'âge de 82 ans.Gertrude est née à St. Maurice Dalquier, QC, et a passé la majeure partie de son enfance dans une petite communauté du nord du Québec appelée Malartic. Aînée de six enfants, elle aimait aider ses parents à prendre soin de ses quatre soeurs et de son frère. À un jeune âge, Gertrude a commencé à travailler comme serveuse pour aider à soutenir sa famille.En 1957, elle a épousé Norbert, l'amour de sa vie, et ils ont fondé leur propre famille. Ensemble, ils ont élevé dix enfants; six filles et quatre fils. Au fil des ans, Norbert et Gertrude ont déménagé leur famille 47 fois, à la suite de changement de lieu de travail au Québec. C'était toujours le travail de Gertrude préparer la famille et d'emballer tous leurs biens.En 1980, Gertrude, Norbert et leurs dix enfants ont déménagé à travers le Canada à Yellowknife. Ils sont rapidement devenus une partie de la communauté. Gertrude a obtenu un emploi de cuisinière du matin à l'hôtel Twin Pine. Plus tard, elle a travaillé comme cuisinière pour l'équipe de concassage chez Robinson's Trucking Ltd, où Norbert travaillait également. Bien qu'elle ait souvent travaillé tard, elle a toujours fait une priorité d'entretenir la maison et de s'occuper de ses enfants.En 1985, Norbert et Gertrude décident de retourner au Québec. Norbert est décédée en 2004. Comme leurs enfants résidaient maintenant aux deux endroits, Gertrude s'est souvent rendue à Yellowknife. En 2016, elle a pris la décision de retourner vivre à Yellowknife.On se souviendra de Gertrude pour sa force, sa patience et sa loyauté. Elle adorait faire des casse-têtes, crocheter et passer du temps avec sa famille. Nous sommes rassurés de savoir qu'elle a été accueillie au paradis par beaucoup de nos proches.Gertrude est précédée dans la mort par son mari Norbert, ses quatre soeurs; Colette, Mireille, Lise, Claudette, sa fille Chantal, son fils René, sa fille Maryse, son petit-fils Jean-François, son arrière-petite-fille Araya et sa belle-fille Chantal. Elle laisse dans le deuil et manquera beaucoup à son frère Jean-Claude, ses enfants: Danielle (Bernie), Manon (Yvon), Luc (Dawn), Marc (Ramona), Claudia (Carolyn), Claude (Raylene) et Nancy (Christian), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, famille élargie et ses amies.Une célébration de la vie, en mémoire de notre maman, sera annoncée à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, des dons peuvent être faits à la fondation des maladies du coeur ou du cancer.