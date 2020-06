LABRECQUE, Rose-Anne



À Longueuil, le 31 mai 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée Madame Rose-Anne Labrecque, épouse de feu Roland Léonard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Vincent), Jean-Guy (Linda), Joanne, Carole, ses petits-enfants Cynthia-Lynn, Mylène, Kimberley-Ann, Stéphanie, Éric et Amélie, ses 7 arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles seront célébrées en tout intimité.Notez qu'il est possible que nous soyons contraints de reporter des expositions à une date ultérieure au gré de l'évolution de la situation. Nous vous invitons à consulter régulièrement les mises à jour sur notre site internet et dans la section Avis de décès.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher pour leur soutien et les bons soins prodigués.