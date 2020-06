GAGNON DE WOLFE, Pauline



À Lanoraie, le 6 juin 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Pauline Gagnon, épouse de feu Albert De Wolfe.Elle laisse dans le deuil ses enfants Linda (Serge), Johanne (Normand), Pierre, Alain et Josée, ses neuf petits-enfants, ses quatorze arrière-petits-enfants, ses deux neveux Michel (Louise) et Gilles (feu Sylvie), ainsi que plusieurs autres parents et amis.L'urne de madame Gagnon De Wolfe sera exposée le samedi 20 juin 2020 de 12h à 14h au salon duLAVALTRIE450-586-1116 www.guilbault.infoÉtant donné les circonstances actuelles, les amis pourront être présents au salon de 12h à 13h30, par un maximum de 20 personnes à la fois à l'intérieur du salon, pour le reste du temps et pour l'inhumation des cendres, ce sera réservé pour la famille uniquement.