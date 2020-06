VENNE, Normand



Au CHSLD St-Antoine de Padoue, le 15 mai 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Normand Venne, époux de Mme Annette Chayer, demeurant à St-Lin-Laurentides.Outre son épouse, le défunt laisse dans le deuil ses enfants : Guylaine (Mario Thibault), Pierre (Élise Léonard), Stéphanie (Christian Dalpé), ses petits-enfants : Charles-Olivier (Amily Dupuis), Marie-Philippe (Olivier Gravel), Chloé (François Chauvette), Félix (Kamélie Bélanger), Jacob et Marine, ses arrière-petits-enfants : Edouard et Jeane, ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parent et amis le samedi 20 juin 2020 de 11h à 15h à la :ANDRÉ LÉGARÉ INC.51 MARCEL LÉPINEST-JACQUES, J0K 2R0www.residencelegare.comUne liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 20 juin 2020 à 15h en la chapelle de la résidence funéraire. Les cendres de M. Normand Venne seront inhumées au Cimetière de St-Lin-Laurentides.Nous tenons à remercier tout le personnel du Centre St-Antoine de Padoue, pour tous les soins et l'accompagnement vers son dernier repos.***Les visites seront réservées aux proches significatifs et le nombre de personne sera limité afin de respecter la norme de distanciation physique de deux mètres.***