BOISVERT CLERMONT, Aline



Au CHSLD Parphilia-Ferland de St-Charles-Borromée, le 2 juin 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Aline Clermont, épouse bien-aimée de monsieur Jean-Paul Boisvert, demeurant à Berthierville et native de Louiseville.Lui a précédée sa fille Lise, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses frères, sa soeur, son beau-frère et sa belle-soeur: Louis Clermont, Rita Clermont, Gilles Clermont (Eloïse Lacoursière) et André Boisvert (feu Pierrette Cormier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.Madame Clermont ne sera pas exposée, une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure.