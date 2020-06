BORDUAS, Claude



À Montréal, le 1 juin 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé Monsieur Claude Borduas.Prédécédé de son fils Denis, il laisse dans le deuil son fils Ghislain, ses petits-enfants Vanessa et Mialy, ses frères et soeurs, son ami de longue date Guy Lachapelle, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Angelica pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer Montréal serait apprécié en la mémoire de Claude Borduas.Les services auront lieu en tout intimité.