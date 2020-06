MONTPETIT (née Galarneau) Marie-Laure

MONTPETIT (née Galarneau)

À St-Eustache, le lundi 1er juin 2020 est décédée, à l'âge de 93 ans, Marie-Laure Galarneau, épouse de feu Gilles Montpetit.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine (Daniel), Danielle, Monique (Pierre) et Louise (Mark), ses huit petits-enfants : Patrick (Lorena), Lysanne (Carl), François (Mélanie), Pierre-Luc (Angélique), Marc-André (Suzana), Mathieu (Isabelle), Katherine (Alex) et Alexandre (Roxane), ses arrière-petits-enfants Laurianne, Frédéric, Andrew, Amelia, Léa, Victoria, Élliot et Nathan, sa belle-soeur Georgette, ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis.En raison des circonstances, une célébration de sa vie aura lieu en toute intimité familiale.