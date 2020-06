DUBEAU, Rhéa



À Valleyfield, le jeudi 12 mars 2020 est décédée, à l'âge de 91 ans, Rhéa Dubeau, épouse de feu Léo Gauthier. Elle est partie rejoindre son fils feu Lionel.Elle laisse dans le deuil ses enfants Rémi (Claire), Lorenza (Francine), Jean-Paul (Huguette), Ginette et Monique (Berthier), ses petits-enfants Martin, Martine, Isabelle, Marie-Ève et Sylvain, ses arrière-petites-filles Élissa et Julyanne, ses soeurs Annette et Jeannette ainsi que ses neveux et nièces.Vu les circonstances, une cérémonie commémorative sera célébrée ultérieurement.