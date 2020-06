DUPLESSIS, Gabrielle DESMARTEAU, Bernard

C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Gabrielle Duplessis survenu au CHSLD Alphonse-Rondeau le 10 mars 2020 à l'âge de 95 ans, et celui de son époux Bernard Desmarteau, parti la rejoindre le 28 avril 2020 à l'âge de 90 ans.



Ils laissent dans le deuil leur fils Martin Desmarteau (Cécile), leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, leurs beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.



M. Desmarteau laisse également dans le deuil ses frères et soeurs.



La famille recevra les condoléances le samedi 20 juin 2020 de 13h à 16h et une liturgie aura lieu à 16h, au :



25 LOUIS-JOSEPH DOUCET

LANORAIE, QC, J0K 1E0

450-589-5505

www.guilbault.info