LACROIX, Réjean



À Mercier, le 12 juin 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Réjean Lacroix, époux de feu Mme Georgette Dallaire.Il laisse dans le deuil ses enfants Nicolas (France), Bruno (Christiane), Luce (Jean-Marc), Christine (Alain), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Aurèle (Georgette), sa soeur Réjeanne (feu Jean-Jacques), beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis. Il était le père de feu Vincent.Compte tenu des circonstances les funérailles auront lieu dans la plus stricte intimité au cimetière de Mercier le samedi 20 juin à 10h30.MICHEL THÉRIAULT INC.www.rfmtheriault.com