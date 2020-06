DIONNE, Rolland



Au CHSLD St-Antoine de Padoue, le 17 mai 2020, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Rolland Dionne.Le défunt laisse dans le deuil sa soeur Thérèse, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 22 juin 2020 à compter de midi suivra une liturgie de la Parole à 13h15 à la :ANDRÉ LÉGARÉ INC.1008, ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5www.residencelegare.comLes cendres de M. Rolland Dionne seront inhumées au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges le lundi 22 juin 2020 à 15h30.***Les visites et la célébration seront réservées aux proches significatifs et le nombre de personne sera limité afin de respecter la norme de distanciation physique de deux mètres.***