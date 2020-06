BOUSQUET, Jacques



À Saint-Jérôme, le 7 juin 2020, à l'âge de 99 ans et 10 mois, est décédé monsieur Jacques Bousquet, laissant dans le deuil son épouse madame Thérèse Ouellette, ainsi que son fils Jean, de même que ses frères Jean et Fernand, ses belles-soeurs ainsi que ses neveux et nièces.Après avoir oeuvré 35 ans comme enseignant au primaire et au secondaire de même que directeur d'école essentiellement à Saint-Jérôme, une retraite bien méritée lui permit de partager de merveilleux moments familiaux, en termes de villégiature, de voyages, de concerts, d'opéras et de sports. Il fut aussi membre de l'AREQ de même que des amicales 80 et André Coindre. Son souvenir nous accompagnera toujours pour le meilleur.Remerciements au CHSLD Lucien G. Rolland pour tous les soins prodigués.La famille s'est recueillie en tout intimité.