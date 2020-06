PROVOST, Jean



Est décédé subitement, à la maison, le 11 juin 2020, monsieur Jean Provost. Natif d'Huberdeau, il avait 68 ans.Il laisse dans le deuil Christian Dufour, son conjoint depuis plus de vingt-cinq ans. Le regretteront également son frère Gérald (Suzette Maurice), ses soeurs, Céline, Nicole, Michelle (Michel Charron), Micheline (Gaëtan Nantel) et Christiane (Jean Tremblay), de même que son beau-frère Sylvain Dufour et sa belle-soeur Annie Dufour.Pendant plus de vingt ans, " Monsieur Jean " a enjolivé la vie des clients qu'il a conseillés aux Serres d'Arundel et avec lesquels il entretenait une relation unique.La famille recevra les condoléances au :974 RUE VANCHESTEINGMONT-TREMBLANT, QC, J8E 3H7le samedi 20 juin, de 9h30 à 14h00. Une liturgie de la Parole suivra dès 14h00.Compte tenu de la situation actuelle, la cérémonie en l'église de Huberleau sera à une date ultérieure.