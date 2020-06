MORGAN, Stephen



Nous avons le regret d'annoncer que Stephen Morgan, MD, est décédé hier matin de causes naturelles.Le Dr Morgan a pratiqué la chirurgie de nombreuses années à l'hôpital St-Luc avant de se réorienter vers l'administration hospitalière dans les hôpitaux St-Michel, du Haut-Richelieu et Lachine, puis dans la pratique de la proctologie. Il a aussi été fonctionnaire à Santé Canada, impliqué dans les associations médicales et brièvement porte-parole en santé de l'Action démocratique du Québec. Homme prolifique et énergique, il a fondé Logiciel CX, l'entreprise derrière le logiciel de facturation médicale PARAM. Plus récemment, il a aussi mis sur pied la clinique de proctologie du Dix30.Il laisse dans le deuil son épouse Diane, ses enfants Philip (Chantal) et Caroline (Philippe), ses petits-enfants Camilia, Elizabeth et Louis ainsi que Lucie, Pierre, de nombreux autres membres de la famille, des collègues, employés et amis.Nous transmettrons tous les renseignements relatifs aux funérailles dès que la situation particulière que nous vivons tous se replacera.Nous vous remercions de toutes vos marques de sympathie et de votre soutien.