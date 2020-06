GOSSELIN, Jean-Louis



À Montréal, le samedi 16 mai 2020, est décédé à l'âge de 82 ans, M. Jean-Louis Gosselin, époux de feu Mme Marie-Claire Simard.Il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Martine Payment) et Carole (Serge Comtois), ses petits-fils Miguel, Ludovick, William et Nikita, ainsi que parents et amis.Aider son prochain a été l'une des plus grandes valeurs qu'il a exercée et transmise au cours de sa vie.En raison de la présente situation, il ne sera pas exposé. Ses enfants ont choisi de planter un arbre en sa mémoire et celle de son épouse. Ils reposeront en paix au Centre Magnus Poirier Les Sentiers, à Prévost.Des dons à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec seraient appréciés.(www.sla-quebec.ca)