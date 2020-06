Cannabis illégal vendu dans des cafés: 12 arrestations à Montréal

Les policiers ont fait une razzia sur les produits du cannabis qui étaient écoulés illégalement depuis des semaines dans des cafés montréalais qui se décrivaient sur les médias sociaux comme étant des «clubs privés pour les consommateurs de cannabis médical».

L’opération, menée mardi dans quatre commerces, a permis l’arrestation de 12 personnes.

Elles ont toutes été relâchées sous promesse de comparaître à une date ultérieure.

Les endroits visités par les policiers sont le Café Amsterdam, situé sur le chemin Queen-Mary et les commerces 710 CRC Montréal, Pierrefonds et Plateau-Mont-Royal, respectivement situés sur la rue Sherbrooke Ouest, le boulevard Saint-Charles et la rue Saint-Viateur Ouest.

La frappe policière a permis la saisie d’environ 5 kg de cannabis illégal, 200 grammes de haschich, ainsi qu’une variété de produits comestibles au cannabis tels que des brownies, des biscuits, des jujubes et des muffins.

D’autres produits dérivés du cannabis comme de la cire, des recharges de vapoteuse, des crèmes, des baumes et des huiles ont aussi été confisqués.

La police de Montréal a profité de l’occasion pour rappeler à la population que «la seule source d’approvisionnement légal pour du cannabis récréatif» est la Société québécoise du cannabis.