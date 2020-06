Chut! L’ampoule pendue au plafond nous épie.

D’abord un avertissement. Les paranoïaques ne devraient pas lire ce qui suit...

Après les écoutes téléphoniques, les téléphones intelligents piratés, les micros implantés dans les murs, les faisceaux lasers qui captent les vibrations sonores de conversation sur les fenêtres, il faut maintenant ajouter aux outils d’espionnage sonore toute ampoule suspendue dans une pièce qui est visible à distance.



Des chercheurs israéliens de l'Université Ben Gourion et du Weizmann Institute of Science ont mis au point une nouvelle technique d'écoute qu'ils appellent «lamphone». Je traduis par « ampoulophone ». N'importe quel portable avec moins de mille dollars d'équipement (un télescope et un capteur électro-optique à 400 $) peut capter tous les sons dans une pièce jusqu’à 250m de distance en décodant les vibrations minuscules (quelques centaines de microns seulement) que les conversations créent sur la surface de verre d'une ampoule. Un espion peut donc les écouter et les enregistrer.



Pour réaliser leur expérience, les chercheurs ont placé un télescope à l’extérieur de l’édifice à environ 50m de l'ampoule de la pièce ciblée, l'oculaire du télescope étant devant un capteur électro-optique. Les signaux électriques produits étaient ensuite transformés en données numériques.



La technique, qui en est encore à ses premiers balbutiements, présente pour l’instant certaines limites. Les chercheurs ont utilisé une ampoule suspendue. Est-ce qu’une ampoule montée dans une lampe fixe ou un plafonnier vibrerait suffisamment pour générer un signal audio ? Cette technique devrait aussi s’appliquer aux nouvelles ampoules DEL avec un rapport signal / bruit environ 6,3 fois supérieur à celui d'une ampoule incandescente.



C’est une technologie naissante, il est certain que les recherches futures ne feront que l'améliorer avec le temps. La NSA américaine et ses équivalents Russe et Chinois travaillent sans doute déjà à l’améliorer. L'équipe a eu recours un capteur électro-optique et un convertisseur numérique bon marché. Des équipements beaucoup plus sophistiqués existent et sont en possession de services secrets.



Pour les paranoïaques qui ont lu mon blogue jusqu’ici et qui sont convaincus d’être déjà l’objet de surveillance avec «ampoulophones», il y a une façon imparable de se défendre : fermez les rideaux et/ou éteignez la lumière.



Les techniques s’espionnage électronique s’améliorent sans cesse.

Un chercheur a montré en 2014 que le gyroscope d'un téléphone intelligent compromis peut capter des sons même si le logiciel malveillant implanté ne peut pas accéder à son microphone.



Dans les années 80, les services secrets de plusieurs pays (dont ceux du Canada) utilisaient une technologie qui permettait de capter à plusieurs centaines de mètres ce qui s’écrivait sur l’écran cathodique d’un ordinateur ciblé. On utilisait les « effets de Van Eck» du nom du découvreur hollandais du phénomène. Les écrans dégageaient des émanations électromagnétiques qui pouvaient être recueillies à bonne distance et permettre aux espions de suivre en temps réels la rédaction ou la lecture d’un texte à l’écran.



Au Canada, ce qui s’écrivait sur les écrans d’ambassades étrangères à Ottawa, ou d’«adversaires intérieurs» du gouvernement pouvait être enregistré dans un véhicule parqué à des centaines de mètres. Pour protéger de ce type de surveillance, les écrans cathodiques d’ordinateur « sensibles », les pays de l’OTAN avaient développé une technologie appelée «Tempest» qui les empêchaient d’émettre des rayonnements électromagnétiques.



Cette technique d’espionnage électronique a-t-elle survécu au remplacement des écrans cathodiques par les écrans plats des ordis actuels ? Eh ben oui. Dès 2007 des scientifiques ont réussi à «reconstruire» à partir d’émanations électromagnétiques les images apparaissant sur les ordinateurs portables et les écrans plats LCD. On n’arrête pas le progrès, particulièrement dans le domaine de l’espionnage électronique.



Vite ! Éteignez votre portable ou votre tablette. Si votre ordi est relié à une prise de courant, débranchez-le ! On ne prend pas de chance.