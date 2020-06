Comment faire pour oublier l’ex de mon chum?

Je suis avec mon compagnon depuis un an et demi. On a une belle relation et on songe à fonder une famille. Mais je compose mal avec une réalité de sa vie antérieure qui vient encore me hanter.

Quand je l’ai connu, il était en couple et moi aussi. Nos deux couples s’étaient croisés chez des amis communs, et je me souviens que tous s’entendaient pour dire que lui et sa blonde représentaient ni plus ni moins que le couple idéal. Puis, ils se sont séparés à peu près en même temps que moi avec mon ex.

Quelques mois plus tard on s’est revu et on a commencé à sortir ensemble. Au début il parlait beaucoup d’elle et du fait qu’il ne comprenait pas pourquoi il avait pensé qu’elle était la femme de sa vie. Puis, il a cessé de m’en parler. Je devrais donc être rassurée sur le fait que c’est bien moi qu’il aime. Mais je ne le suis pas.

Je suis incapable de ne pas jeter un œil sur son cellulaire ou sur son compte Face Book pour voir s’ils communiquent encore ensemble. Certains jours où ma confiance en moi est au plus bas, je réussis à me convaincre qu’il ne m’aimera jamais comme il l’a aimée elle.

Je l’ai tellement fatigué avec mes craintes depuis qu’on est ensemble qu’il a fini par me dire qu’il refuserait désormais de discuter de ça avec moi. Alors quand j’aborde le sujet, il sort carrément de la pièce. Je me sens ridicule d’être comme ça, mais j’peux pas m’en empêcher. Les jours ou mon petit hamster se met à tourner, j’ai tellement peur de le perdre. Comment faire pour m’enlever ça de la tête ?

Anonyme

Mais arrêtez-le votre petit hamster. Si vous n’avez pas de pouvoir sur lui, c’est que vous manquez de la plus élémentaire confiance en vous. Si ce garçon ne voulait pas être avec vous, il ne le serait pas. C’est certain qu’à une certaine époque il a aimé cette fille et peut-être n’aurait-il pas dû vous en parler. Mais comme elle appartient désormais à son passé, lequel ne peut être changé, qu’est-ce que ça vous donne de vous faire du mal avec ça ? Sinon vous mettre à risque de perdre ce garçon qui finira peut-être par en avoir marre de vous entendre ressasser son passé au lieu de profiter d’un présent heureux avec lui. Ça devient insultant à la longue de ne pas être cru quand on dit la vérité à celle qu’on aime.