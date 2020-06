TAPP DAIGNEAULT, Denise



Entourée de l'amour des siens, à Cowansville, le 10 juin 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Denise Daigneault, épouse de feu Claude Tapp, fille de feu Alfred Daigneault et de feu Florence Leboeuf et soeur de feu Jeannine Daigneault. Native de Montréal (St-Henri), elle demeurait à Bromont.Elle laisse dans le deuil ses deux filles : Nicole McGee et Marilyn McGee, ses deux petits-enfants : Roxane Laberge et Jean Philip Laberge (Claire Gunning), son petit-fils : Maximilien Harvey, ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.Tous tiennent à remercier le personnel de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins pour les bons soins prodigués.La famille recevra les condoléances lors de l'inhumation des cendres, le samedi 20 juin, de 14h15 à 15h, au Cimetière Catholique de Valleyfield. Une cérémonie commémorative aura lieu au même endroit suivie de retrouvailles extérieures au Club Touriste. La distanciation sociale et le port du masque seront respectés.Denise étant une amoureuse inconditionnelle des animaux, à la place de fleurs, la famille invite ceux et celles désirant faire une offrande de verser un don à la SPCA en sa mémoire. Il y aura une enveloppe sur place.- Dean Martin