De l’humour en salle dès lundi

Louis-José Houde, Sam Breton et six autres humoristes monteront sur scène à Longueuil, lundi et mardi. Ces premiers spectacles d’humour officiels depuis le mois de mars se tiendront devant des publics réduits de 40 spectateurs.

Le Groupe Phaneuf n’a pas perdu de temps. Quelques jours après que la santé publique ait donné le feu vert pour la tenue de spectacles dans des salles d’un maximum de 50 personnes, avec distanciation, dès le 22 juin, la boîte d’humour annonce le Projet parallèle.

Lundi et mardi, à 19 h et 21 h, des spectacles d’humour seront présentés devant 40 spectateurs à la salle de spectacle Fenplast du Collège Charles-Lemoyne, à Longueuil. L’endroit peut normalement accueillir 120 personnes.

Photo Jean-François Desgagnés

Louis-José Houde, Sam Breton, Jo Cormier, Maude Landry, Louis T, Simon Gouache, Guillaume Pineault et Michelle Desrochers monteront sur les planches, à raison de quatre humoristes par représentation.

« L’idée première de tout ça, c’est de donner le goût aux gens de revenir en salle voir des spectacles, dit le producteur Benjamin Phaneuf. C’est aussi de permettre aux artistes de pouvoir se pratiquer devant un public et de revenir sur scène. »

D’autres villes

Toutes les mesures sanitaires seront mises en place, dont la désinfection des lieux entre les représentations. D’ici quelques jours, Groupe Phaneuf entend annoncer d’autres villes ailleurs au Québec pour promener cet été son Projet parallèle.

► Pour les détails: facebook.com/ProjetParalleleSoireeHumour