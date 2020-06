MARCOTTE, Michel



À Repentigny, le mardi 9 juin 2020 est décédé, à l'âge de 71 ans, Michel Marcotte, époux de feu Suzanne Gervais.Il laisse dans le deuil sa mère Thérèse, sa fille Julie (Éric Renaud), ses petits-enfants qu'il aimait tant, Juliane, Adèle et Mathieu, ses soeurs Danielle et Carole (Jean-Pierre Drolet), ainsi que des parents, amis et collègues de travail.En raison de la pandémie actuelle, la famille tiendra une cérémonie intime en sa mémoire.La famille aimerait remercier le personnel de la Maison Adhémar Dion pour les bons soins prodigués à Michel.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Sur la Route des Anges.(www.surlaroutedesanges.com)