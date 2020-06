NADON, Yolande

(née Locas)



De Laval, le 11 juin 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Yolande Locas, épouse de feu Marcel Nadon.Elle laisse dans le deuil ses filles, Diane, Nicole (Florien) et Isabelle (Raymond), ses petites-filles, Arianne et Chloé et son arrière-petite-fille Naylah, ses soeurs, Réjeanne et Carmelle, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 28 juin de 13h à 16h au:FABREVILLE, LAVAL (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même dimanche à 16h au salon.