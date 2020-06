Expérience post-confinement dans un salon de beauté

MONTRÉAL – De plus en plus de commerces peuvent rouvrir leurs portes à Montréal. Cette semaine, c'était au tour des salons de coiffure et de soins d'esthétique. Le «24 Heures» a fait deux salons de beauté pour voir comment les pédicures se déroulaient.

Anne-Lovely Etienne, The Ten Spot Griffintown

Depuis lundi dernier, selon la réceptionniste du salon de beauté The Ten Spot Griffintown, le téléphone ne dérougit pas. J’ai tout de même tenté de prendre rendez-vous pour une pédicure, dans un contexte assez particulier.

À ma surprise, le rendez-vous a été rapide. J’ai téléphoné lundi et il y avait de la place, le lendemain après-midi. Le coup de téléphone s’est suivi d’une confirmation par courriel qui nous demandait de lire plusieurs instructions.

On pouvait y lire que l’on devait porter un masque obligatoirement, que l’on ne pouvait arriver ni d’avance, ni en retard, que l’on devait respecter la distanciation sociale, que l’on devait apporter nos propres sandales, que les rafraîchissements ne seront pas servis comme à l’habitude et que le paiement par carte de débit était nettement recommandé.

ANNE-LOVELY ÉTIENNE//24 HEURES/AGENCE QMI

Je suis donc arrivée à l’heure, mais j’avais oublié mon masque dans la voiture. La réceptionniste masquée m’a gentiment demandé de le récupérer et répété que c’était indispensable. Je devais également me désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique.

Ensuite, j’ai suivi l’hôtesse (aussi masquée) qui a pris le temps de désinfecter ma chaise et les coussins avec un produit nettoyant. Mon esthéticienne, armée d’un masque et de gants, m’a saluée avec enthousiasme et m’a confiée qu’elle s’impatientait de revenir au boulot. Elle m’a aussi dévoilé que les employés avaient pris trois jours pour nettoyer toutes les installations et que le salon ne prenait que 6 à 9 clientes à la fois, pour tous services confondus.

En outre, une chaise me séparait des autres clientes et j’ai pu remarquer la vitre de plexiglas à la station de manucure, qui séparait les clientes des esthéticiennes.

Au final, tout était en place pour une pédicure en toute sécurité et pour des pieds bien soignés pour l’été.

ANNE-LOVELY ÉTIENNE//24 HEURES/AGENCE QMI

Catherine Genest, Ongles de Luxe et Spa

À l’instar de ma collègue Anne-Lovely, j’ai moi aussi fait l’expérience d’une pédicure post-confinement mardi soir dernier.

Avant de décrocher ce rendez-vous, l’amie qui m’accompagnait a appelé tous les salons des promenades Ontario et Masson sans que personne ne réponde au téléphone. On a finalement jeté notre dévolu sur Ongles de Luxe et Spa au 1500 avenue du Mont-Royal Est.

Sur place, les masques y étaient obligatoires tant pour les clients que les travailleurs. Un cadre de bois recouvert de pellicule plastique venait également créer une barrière entre la technicienne et moi.

CATHERINE GENEST/24 HEURES/AGENCE QMI

Un montant excédentaire de 5 $ était d’ailleurs facturé aux clients pour l’achat de ce matériel de protection un peu rudimentaire.

Mes pieds fraîchement vernis, c’est par argent comptant que j’ai ultimement dû régler ma facture. Le caissier d’Ongles de Luxe et Spa n’acceptait pas les paiements par carte de débit ou crédit.

Une machine ATM, non désinfectée entre les transactions, était toutefois mise à la disposition des visiteurs. Je suis repartie du salon un peu dubitative en ayant l’impression que toutes ces mesures de sécurité venaient en fait de s’annuler au contact des boutons du guichet.