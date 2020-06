CADIEUX, Ubald



À Sainte-Anne-de-Bellevue, le 6 juin 2020, est décédé à l'âge de 95 ans, monsieur Ubald Cadieux, époux de feu Irène Dupras-Cadieux.Il laisse dans le deuil sa fille Diane, ses petits-enfants Geneviève Turmel (Mazen El Masri) et Alexandre (Barbara McKnight), ses arrière-petits-enfants Naomie et Ismaël. Il quitte également sa fille Suzanne (feu Mike Trépanier), ses deux filles Natasha, Christine et leurs enfants; son frère Yvon et ses soeurs Jeannine, Marguerite et Gracia, ainsi que parents et amis.Dû aux circonstances particulières de la COVID-19, la célébration de la vie se déroulera dans l'intimité.L'inhumation des cendres aura lieu le 1er septembre à 10h au Jardins Commémoratifs Rideau.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur.(www.coeuretavc.ca)La famille tient à remercier le personnel bienveillant de l'hôpital de Sainte-Anne-de-Bellevue.