Facebook se fixe un objectif de 4 millions d’inscriptions d’électeurs américains

Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé mardi qu’il se fixait l’objectif de contribuer à l’inscription de quatre millions d’Américains supplémentaires sur les listes électorales pour l’élection présidentielle de novembre.

«Nous annonçons mercredi la plus grande campagne d’information électorale de l’histoire américaine. Notre but est d’aider quatre millions de personnes à s’inscrire», a-t-il écrit dans une tribune publiée par USA Today.

Le réseau social compte offrir à ses utilisateurs «nouveau Centre d’information électorale [...] en haut du fil d’actualités sur Facebook et sur Instagram, pour faire en sorte que tout le monde ait l’occasion de le voir», a-t-il détaillé.

«Globalement, nous prévoyons que plus de 160 millions de personnes aux États-Unis verront entre juillet et novembre des informations provenant de sources fiables sur Facebook sur la procédure pour voter aux élections générales», selon ses estimations.

L’inscription des électeurs est un enjeu capital des présidentielles aux États-Unis, les membres de certaines communautés défavorisées ayant des difficultés ou des réticences à être sur les listes.

M. Zuckerberg a également rappelé sa détermination contre la désinformation.

«En 2016, nous avions été lents à identifier des interférences étrangères sur notre plateforme», a-t-il admis. «La menace d’une ingérence électorale est véritable et toujours d’actualité, mais nos systèmes sont plus préparés que jamais. Nous avons démantelé plus de 50 réseaux de faux comptes en 2019, et nous en avons supprimé 18 cette année».