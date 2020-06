WILLIAMS, O'Nell-Cius



C'est avec chagrin que nous vous annonçons le décès de O'Nell-Cius Williams, survenu le 12 juin 2020 à l'âge de 23 ans.Il laisse dans le deuil ses parents: Sandra Valentin et Wayne Williams, son frère Anthony-Christopher, ses grands-parents Yolette et Joseph Alcius, sa tante Angela, ses oncles, cousins, cousines ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon de la:le dimanche 21 juin 2020 de 11h à 16h et le lundi 22 juin de 9h à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la famille à l'attention de Sandra Valentin.