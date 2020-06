Je reste chez nous

Coup de cœur :

Album : Part 1 - Amélie No

Photo courtoisie

L’auteure-compositrice-interprète Amélie No proposait au début du mois de juin son premier EP intitulé «Part 1» pour lequel elle s’est notamment entourée des musiciens François Lafontaine (Karkwa, Klaus) et Olivier Langevin (Galaxie). La chanteuse y propose un premier opus d’une pop très convaincante, nourrie de sonorités parfois électros, parfois plus jazz. Une première proposition qui donne déjà envie d’entendre la suite.

Disponible depuis le 5 juin

Je reste :

Gala

NUMIX/REMIX

Photo courtoisie

Les prix Numix, célébrant la création numérique québécoise, sont décernés cette année exceptionnellement en ligne à travers le gala NUMIX/REMIX, diffusé sur quatre épisodes distincts, du lundi au jeudi. Ce soir, les lauréats des catégories Oeuvre numérique immersive, Oeuvre numérique interactive, Documentaire – Balado (Enjeux de société), Documentaire – Balado (Histoire), Scénographie et Performance audiovisuelle et Vidéo mapping seront dévoilés. Le balado « Synthèses II - le cas Louise Chaput» est finaliste dans la catégorie Documentaire – Balado (Enjeux de société).

Aujourd’hui à 16h via la page facebook.com/GalaNUMIX

Cinéma

Le comptable

Photo courtoisie

Mettant en vedette Ben Affleck et Anna Kendrick, et réalisé par Gavin O'Connor, le thriller Le comptable sera diffusé ce soir sur les ondes de Télé-Québec. On y suit les aventures d’un comptable menant une double vie qui vient tout juste de découvrir des irrégularités dans les livres d'une firme en robotique.

Ce soir à 21h sur les ondes de Télé-Québec

Livre

Le complexe de Salomon

Photo courtoisie

L’auteure Hélène Vachon propose ici un tout nouveau roman intitulé «Le complexe de Salomon» à travers lequel elle rassemble plusieurs courts récits, toujours bien écrits, nourris d’un humour raffiné et d’un regard perspicace sur le monde, comme une pause bienvenue dans cette période trouble et confinée.

En librairie depuis le 16 juin